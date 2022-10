Le parole del dottor Tencone sull’infortunio di Lukaku: «Non abbiamo informazioni per essere precisi e per poter rassicurare i tifosi»

Il dottor Fabrizio Tencone ha parlato ai microfoni di Sky Sport della ricaduta di Romelu Lukaku, impaziente di tornare in campo con la sua Inter, e dei tempi previsti per la guarigione:

LE PAROLE- «Non abbiamo informazioni per essere precisi e per poter rassicurare i tifosi dell’Inter o del Belgio: questo tipo di infortunio è un infortunio minore, è un fastidio al livello della cicatrice. Non dovrebbe trattarsi di un infortunio grave come la prima volta, assolutamente, ma di una cosa minore. Perciò comunque qualcosina è successo: la prognosi è di una settimana più o meno, che è il tempo che si sono presi per il prossimo esame».

