Le parole di Cassano sulla sconfitta della Lazio e il giallo a Milinkovic-Savic: «Manganiello deve stare a casa cinque giornate»

Antonio Cassano ha parlato sul suo profilo Instagram della sconfitta della Lazio contro la Salernitana e del giallo a Milinkovic-Savic.

PAROLE – «Non riesco a capire ancora adesso come ha fatto a perdere la partita. Ha avuto 80 occasioni da gol, sull’1-0 poteva fare il secondo gol facile, Vecino ha sbagliato clamorosamente due palle gol e si sono ritrovati a perdere la partita immeritatamente. Va dato merito anche alla Salernitana che è rimasta lì compatta a soffrire ma poi le partite in un attimo cambiano: dall’1-1 hanno perso un attimo di equilibrio e la partita è fuggita via. Manganiello deve stare a casa cinque giornate perché non si capisce come faccia ad ammonire così i giocatori».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BIANCOCELESTI SU LAZIONEWS24.COM

L’articolo Lazio, Cassano: «Non capisco come abbia fatto a perdere» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG