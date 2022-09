Infortunio Maignan, arrivano aggiornamenti sul portiere del Milan: il comunicato della Federazione francese

Mike Maignan è stato costretto a uscire durante l’intervallo della partita di ieri sera tra Francia e Austria per un problema al polpaccio sinistro.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il portiere del Milan sosterrà in mattinata degli esami con la nazionale francese per poi fare ritorno in giornata a Milano dove verrà preso in carico dallo staff medico rossonero. Al suo posto Didier Deschamps ha convocato Mandanda.

IL COMUNICATO DELLA FRANCIA – «Mike Maignan ha dovuto cedere il posto ad Alphonse Aréola nell’intervallo Francia-Austria, giovedì sera, allo Stade de France, a causa di un dolore al polpaccio sinistro. Il portiere del Milan non potrà giocare domenica a Copenaghen contro la Danimarca. Per sostituirlo, Didier Deschamps ha chiamato Steve Mandanda. Il portiere del Rennes è atteso per mezzogiorno a Enghien-les-Bains. Mike Maignan lascerà il gruppo durante la giornata».

L’articolo Infortunio Maignan: aggiornamenti sul portiere del Milan. Il comunicato proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG