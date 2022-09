La Gazzetta dello Sport ha riportato la media tra vittorie e presenze ottenute dagli allenatori del Milan. Il dato su Pioli e la classifica

si è seduto sulla panchina rossonera 145 volte. In 82 occasioni, il tecnico di Parma è uscito dal campo con i tre punti in saccoccia. Ciò considerato, Pioli ha una percentuale di vittorie con il Milan pari al 56.55%, che è la terza della storia per un allenatore rossonero. Il tecnico Campione d’Italia è secondo solamente a Carlo Ancelotti e Antonio Busini.

