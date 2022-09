Benevento, il presidente Vigorito pensa in grande per la sua squadra: pronto il nuovo centro sportivo dei giallorossi

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Benevento si pensa in grande dopo l’arrivo di Cannavaro in panchina.

Il presidente Vigorito ha approvato la realizzazione di un nuovo centro sportivo, la cui area è al momento top secret. Un impianto con strutture moderne che consentirà al club un ulteriore salto di qualità.

