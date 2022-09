Questa sera l’Italia sfiderà a San Siro l’Inghilterra. Un match in cui sarà possibile vedere il derby tutto rossonero tra Pobega e Tomori

Come riporta la Gazzetta dello Sport il centrocampista dovrebbe tuttavia partire inizialmente dalla panchina per poi subentrare a gara in corsa. Probabile titolarità per il difensore inglese

