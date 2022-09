Tegola in casa Milan per l’infortunio di Maignan, il portiere francese starà fuori un mese e salterà soprattutto le sfide decisive di Champions

Empoli, Juventus e la doppia sfida con il Chelsea questo il borsino delle assenze di Maignan e sicuramente non una bella notizia per Pioli. Per la lista Champions ha inserito Tatarusanu. Rientro previsto in campionato per le sfide contro Verona o Monza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

