Stefano Pioli non recupera Maignan, il portiere francese potrebbe saltare anche i Mondiali in Qatar

Stefano Pioli non recupera Maignan, il portiere francese potrebbe saltare anche i Mondiali in Qatar.

Lo staff della Nazionale lo monitorerà fino all’ultimo giorno possibile per cercare di recuperarlo per la rassegna iridata. I rossoneri in ogni caso lo riabbracceranno nel 2023. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Infortunio Maignan, nuova ricaduta e Mondiale a rischio: le ultime proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG