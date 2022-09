Con l’infortunio di Mike Maignan il Milan si affiderà al secondo portiere, Ciprian Tatarusanu. Le ultime novità

L’infortunio di Mike Maignan costringe il Milan a correre ai ripari per quanto riguarda il capitolo portieri. Il francese ha rimediato una lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro, problema che lo terrà fuori per circa 3/4 settimane.

Spazio dunque a Ciprian Tatarusanu. Il portiere rumeno sarà chiamato in causa per tutto il mese di ottobre circa, in attesa di avere ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Maignan. Il club procederà alla registrazione del classe ’86 nella Lista A per la Champions League, grazie alla regola 46.2. Il calendario al rientro prevede il match contro l’Empoli prima del trittico Chelsea-Juve-Chelsea.

The post Infortunio Maignan, spazio a Tatarusanu: sarà inserito in lista UEFA appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG