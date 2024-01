Infortunio Musah, può rientrare per quella partita: le ultime sulle condizioni del centrocampista del Milan

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni di Yunus Musah, assente dalla trasferta in Champions League in casa del Newcastle.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’americano dovrebbe rivedersi a Empoli nel fin settimane: il centrocampista rossonero, infatti, viaggia verso la convocazione.

The post Infortunio Musah, può rientrare per quella partita: le ultime appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG