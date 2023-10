Infortunio Neymar, paura nella notte per l’attaccante verdeoro, che lascia il campo in barella: le sue condizioni

Brutto infortunio per Neymar, costretto a lasciare il campo in barella in occasione della sconfitta del suo Brasile contro l’Uruguay nel match perso nella notte per 2-0, valido per le qualificazioni al Mondiale del 2026.

Dalle prime notizie le sue condizioni sembrano tutt’altro che positive e la sensazione è che il problema al ginocchio lo terrà fermo per diverso tempo.

