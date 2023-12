Non si aspettano buone notizie in casa Fiorentina riguardo l’esito degli esami di Nico Gonzalez: l’argentino si è presentato al Viola Park con le stampelle

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, rischierebbe un mese di stop dopo il guaio muscolare accusato in Conference League contro il Ferencvaros. Brutte notizie per Italiano che comunque spera in un esito più morbido.

