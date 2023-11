Infortunio Olivera: il terzino del Napoli fuori in barella e in lacrime. A rischio anche per la Juve, le sue condizioni

Brutto infortunio al ginocchio per Olivera nel primo tempo di Atalanta-Napoli. Il terzino fuori in barella e in lacrime.

Il giocatore azzurro è dunque a forte rischio anche per Juve–Napoli del prossimo 8 dicembre. Si attendono i primi aggiornamenti.

