Le ultime novità sull’infortunio di Divock Origi. Ecco quando il belga potrebbe rientrare a disposizione del Milan

Tra i giocatori sulla via del recupero al Milan c’è anche Divock Origi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i tempi sembrano leggermente più lunghi per il suo rientro ma non dovrebbe comunque mancare molto.

Improbabile averlo con l’Empoli ed il Chelsea a San Siro, l’ex Liverpool punta ad essere a disposizione di Stefano Pioli per il match contro la Juventus e il ritorno a Stamford Bridge contro i Blues.

The post Infortunio Origi, l’attaccante punta Stamford Bridge: le ultime appeared first on Milan News 24.

