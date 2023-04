Il Napoli, nel classico report dell’allenamento, ha aggiornato sulle condizioni di Victor Osimhen: le ultime verso il Milan

Arrivano aggiornamenti in casa Napoli sulle condizioni di Victor Osimhen alla vigilia della gara col Milan. Di seguito il report:

Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto ed esercitazione tecnico tattica. Chiusura di seduta con sviluppo di gioco su calci piazzati. Bereszynski ha fatto lavoro personalizzato. Osimhen ha svolto terapie.

The post Infortunio Osimhen, gli aggiornamenti sulle condizioni del nigeriano appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG