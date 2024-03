Victor Osimhen resta in dubbio in vista di Inter-Napoli dopo l’infortunio rimediato nella sfida di Champions contro il Barcellona

L’infortunio di Osimhen preoccupa Calzona in vista di Inter-Napoli, in programma domani sera alle 20:45.

Come riportato da Tuttomercatoweb, nella giornata di oggi è in programma la rifinitura e solo in quel momento si saprà se il nigeriano parteciperà alla trasferta di Milano

L’articolo Infortunio Osimhen, il nigeriano resta in dubbio per l’Inter: le ultime proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG