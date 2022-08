Infortunio Ounas, le condizioni dell’attaccante del Napoli dopo lo stop riscontrato nell’ultima sessione di allenamento

Stop per Adam Ounas in allenamento, come annunciato dal Napoli tramite i propri canali ufficiali.

LA NOTA – «Ounas ha riportato un affaticamento alla coscia destra. Terapie per Demme».

