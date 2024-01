Infortunio Patric, brutto colpo per il giocatore della Lazio riscontrato contro il Lecce. Ecco le condizioni sull’entità del danno

Al 20′ durante il primo tempo della partita tra Lazio e Lecce, il giocatore biancoceleste Patric è uscito male su un contrasto con Almqvist: riscontrando un problema alla spalla.

Nonostante la volontà di rimanere in campo, dopo tre minuti Sarri lo ha sostituito: ora non resta che attendere ulteriori esami per capire i tempi di recupero.

