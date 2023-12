Ecco quando potrebbe rientrare dall’infortunio il difensore dell’Inter Pavard nonostante l’assenza contro il Napoli

L’Inter sta fortemente aspettando Pavard visti i problemi in difesa, e l’infortunio sicuramente non aiuta in vista anche della gara contro il Napoli. Però appare la luce in fondo al tunnel per quanto riguarda il rientro del difensore nerazurro.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il difensore interista rientrerà esattamente in vista di Inter Bologna, considerando che ha bisogno di almeno due settimane prima di riprendersi.

L’articolo Infortunio Pavard, possibile rientro a breve. Ecco quando proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG