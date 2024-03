Infortunio Pobega, fissata la data del ritorno in campo del centrocampista. I dettagli e le ultime sul suo recupero

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il recupero di Tommaso Pobega, rimasto di fatto l’unico giocatore del Milan ancora fermo ai box per infortunio.

Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport il centrocampista rossonero dovrebbe tornare in campo a fine aprile, giusto in tempo per dare una mano ai suoi compagni di squadra nell’intenso finale di stagione.

