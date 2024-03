Calciomercato.com ha svelato importanti novità per quanto riguarda il futuro di Luka Jovic, legato al Milan da un contratto in scadenza al termine della stagione.

Secondo quanto si apprende a fine mese è previsto un contatto diretto tra l’agente del serbo, Fali Ramadani, e Geoffrey Moncada. Il club rossonero chiede all’attaccante un salto di qualità definitivo per poi orientare le sue scelte sul mercato: in questo caso non è da escludere un possibile rinnovo biennale.

