Infortunio Pobega, prosegue il recupero del centrocampista dopo lo stop contro il Monza a dicembre: cosa filtra sul rientro

Come riferito da Tuttosport, in casa Milan prosegue anche il recupero di Tommaso Pobega, lungodegente in casa rossonera e infortunatosi nella gara dello scorso 17 dicembre contro il Monza.

Il rientro potrebbe avvenire nel mese di aprile con l’ex Torino che tornerebbe disponibile per gli ultimi due mesi di stagione. Pioli spera di riavere quanto prima possibile tutta la rosa a disposizione.

