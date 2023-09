Infortunio Pogba, Ambrosini lancia l’allarme: «E’ preoccupante, per la Juve cambia molto». Le parole dopo Empoli

Ambrosini a Dazn dopo Empoli Juve ha lanciato un allarme Pogba, alle prese con l’ennesimo infortunio muscolare dopo circa trenta minuti dal suo ingresso in campo.

LE PAROLE – «La continuità di infortuni di Pogba è preoccupante. La Juve ha bisogno di cambi in mezzo perché davanti numericamente è apposto. In mezzo con o senza Pogba cambia molto. Per lui è un momento difficile e mi dispiace».

