Milik se la gode: l’assist per il gol di Chiesa vale doppio per lui. Il polacco ha raggiunto un obiettivo in Serie A

La palla geniale che Milik ha offerto a Chiesa per il gol del definitivo 0-2 della Juve contro l’Empoli vale doppio per il polacco.

L’attaccante, infatti, grazie all’assist per Federico è stato coinvolto in 50 gol in Serie A in 123 partite disputate tra Napoli e Juve. Le reti segnate da Arek sono 45, mentre gli assist sono 5.

