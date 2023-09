Infortunio Pogba, Chiappucci deluso: «Un errore riprenderlo, non è importante per la Juve». Le sue dichiarazioni

Claudio Chiappucci, ex ciclista e noto tifosi bianconero, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue parole su Pogba.

POGBA – «Non so cosa potrà riuscire a fare Pogba in questa Juve. Io non lo vedo più brillante come un tempo e credo che sia giunto al capolinea. Non lo reputo più come un giocatore importante per la Juve. Da quando è arrivato non è mai stato in campo e quando ci riprova si fa subito male. Questo significa che fisicamente non è più al top ormai. Riprenderlo, purtroppo, non è stato un investimento andato a buon fine».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA INTEGRALE DI JUVENTUSNEWS24 A CHIAPPUCCI

The post Infortunio Pogba, Chiappucci deluso: «Un errore riprenderlo, non è importante per la Juve» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG