Infortunio Pogba, quando rientra C’è una data nel mirino per il centrocampista francese. Che cosa filtra

Quando rientra Pogba? Come riferito da gazzetta.it, gli ultimi segnali sono positivi ma al momento non c’è ancora una data di rientro precisa. L’idea è quella di esserci per la sfida contro lo Sporting in programma il prossimo 13 aprile.

In ogni caso, non ci sarà nessuna forzatura e lo staff medico dei bianconeri procede con la massima cautela. Pogba non si rivedrà in campo ancora per qualche settimana.

