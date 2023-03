Zaniolo tra Milan e Juve: c’è già la cifra. Cosa filtra sull’ex Roma ceduto a gennaio al Galatasaray

Non è ancora tramontata la pista Zaniolo per Milan e Juventus. Come confermato da Sport Mediaset, l’ex Roma non vuole perdere la Nazionale e tornerebbe già la prossima estate in Serie A.

Nel contratto firmato col Galatasaray è presente una clausola rescissoria da 35 milioni di euro e anche la Juve è sullo sfondo.

