Infortunio Provedel: sensazioni non positive verso Lazio-Juve! Le condizioni del portiere, KO nel finale di Lazio-Udinese

Prima della Coppa Italia, la Juve affronterà la Lazio in campionato il prossimo 30 marzo. Sarri perde anche Provedel per infortunio.

DALL’OLIMPICO – «Ha subito un trauma importante, distorsivo alla caviglia sinistra. Dovremo fare degli accertamenti per avere un tempo di recupero preciso. Prima serve una diagnosi, ora parlare di recupero non ha senso. Le sensazioni, comunque, non sono positive».

The post Infortunio Provedel: sensazioni non positive! Le sue condizioni verso Lazio-Juve appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG