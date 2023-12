Infortunio Rabiot, ansia bianconera verso il match con il Frosinone: cosa filtra sul rientro in campo del francese

Tuttosport, nella sua edizione odierna, fa il punto della situazione sul rientro in campo di Adrien Rabiot per la trasferta di Frosinone, ultimo impegno per la Juventus prima di Natale.

Il colpo al costato subito contro il Napoli è stato più infimo del previsto e, pur escludendo fratture grazie agli esami ai quali si è sottoposto il giocatore, lo ha costretto a saltare la trasferta di Genova. Per sabato i bianconeri sperano di riavere il francese a disposizione, ma Allegri sa che non sarà al meglio in ogni caso e per questo studia le alternative: Yildiz, Miretti o l’adattato Iling.

The post Infortunio Rabiot, ansia verso Frosinone Juve: cosa filtra sul suo rientro appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG