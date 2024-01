Infortunio Rabiot, il nuovo stop per il polpaccio preoccupa la Juve: cosa filtra sul rientro del centrocampista francese

Tuttosport fa il punto della situazione sull’infortunio di Adrien Rabiot, che salterà la trasferta della Juve a Lecce in programma questa sera per un nuovo problema al polpaccio.

Niente di grave, ma è tanta l’ansia in vista del big match contro l’Inter in programma il prossimo 4 febbraio. Per questo il francese potrebbe essere escluso anche dalla prossima gara con l’Empoli in programma sabato alle 18, dandogli così modo e tempo di recuperare con calma.

