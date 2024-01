Adrien Rabiot sarà out per Juve – Frosinone per un sovraccarico alla coscia destra. Il francese dovrebbe tornare per il match del 16 gennaio

Come rivelato da Sky Sport, Adrien Rabiot ha riportato un sovraccarico muscolare ma sono esclusi altri problemi. Il francese verrà tenuto a riposo in Coppa Italia e l’obiettivo della Juve sarebbe quello di recuperarlo per la gara contro il Sassuolo.

Il francese potrebbe essere a disposizione di Massimiliano Allegri per il match di campionato del 16 gennaio.

