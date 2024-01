Infortunio Rabiot: rischia di saltare più gare! Le sue condizioni, sicuro il forfait in Coppa Italia

Adrien Rabiot è alle prese con un problema muscolare accusato dopo Salernitana–Juve. Il francese ha rimediato un sovraccarico muscolare alla coscia destra.

Sono state escluse lesioni e lo stop non sarà lungo. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, oltre al Frosinone in Coppa Italia il centrocampista è in dubbio anche per il Sassuolo in campionato.

