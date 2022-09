Ante Rebic è fermo per infortunio. Da quando è arrivato al Milan nella stagione 19/20 è stato fuori per problemi fisici per ben 46 partite

un totale del 31,1% di match saltati su un totale di 148 gare ufficiali disputate dal Milan in tutte le competizioni in questo lasso di tempo.

