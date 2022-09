Guai per Gotti in vista del rientro in campo dopo le Nazionali, con la Polonia si è fermato Reca per un problema muscolare

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale della società ligure, l’esterno resterà in Polonia per curarsi dal problema al bicipite femorale sinistro.

L’articolo Infortunio Reca, l’esterno polacco si è fermato con la Nazionale: le sue condizioni proviene da Calcio News 24.

