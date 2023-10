Domani sera il Milan affronterà il Genoa in Serie A. Per il match resta in dubbio Retegui dopo l’infortunio

secondo quanto riportato da Calciomercato.com l’attaccante italo-argentino è ancora alle prese con il dolore al ginocchio causato da una contusione subita domenica nel match contro l’Udinese. Allenatosi a parte per l’intera settimana, il numero 19 rossoblù potrebbe anche essere convocato da Gilardino per la partita con i rossoneri ma difficilmente scenderà in campo. Quantomeno dal primo minuto.

