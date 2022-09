Infortunio Ricci, le condizioni del centrocampista del Torino dopo lo stop accusato in questi minuti: le ultimissime

Samuele Ricci è in campo nell’undici titolare del Torino contro l’Atalanta.

Il centrocampista, come spiega il club granata, ha accusato un fastidio nel riscaldamento e per non correre ulteriori rischi è stato sostituito da Demba Seck.

L’articolo Infortunio Ricci, le condizioni del centrocampista del Torino proviene da Calcio News 24.

