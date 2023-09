Infortunio Sanchez, il CT del Cile ha fatto il punto su Alexis Sanchez, attccante dell’Inter e prossimo avversario del Milan

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Colombia, il ct del Cile Eduardo Berizzo ha detto la sua sulle condizioni fisiche di Alexis Sanchez, attaccante dell’Inter e prossimo avversario del Milan.

LE PAROLE – «Alexis può entrare in gioco, dall’inizio o per molti minuti. E’ pienamente in condizione di giocare. Può anche essere impiegato dal primo minuto, ovviamente. Adesso è un’opzione, è un calciatore importante che apre l’attacco con qualità, è un top player, importante per noi. Sicuramente lo inseriremo nella squadra che sfiderà la Colombia».

