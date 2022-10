Infortunio Spinazzola: ritornerà in campo in concomitanza del match tra Milan e Roma. I dettagli

Altra brutta notizia in casa Roma: Spinazzola non è partito per Verona per una lesione al retto femorale sinistro.

Il calciatore rientrerà in gare ufficiali direttamente nel 2023: proprio nel periodo in cui ci sarà la sfida tra Milan e Roma, ovvero l’8 gennaio 2023.

The post Infortunio Spinazzola: rientrerà nel 2023. A gennaio la sfida contro la Roma appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG