Infortunio Thiaw, il centrale è recuperato e partirà dalla panchina contro il Rennes: Pioli pronto a rilanciarlo da titolare a Monza

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan c’è grande soddisfazione per il recupero di Malick Thiaw. Il centrale tedesco è completamente recuperato dall’infortunio patito in Champions League contro il Borussia Dortmund e stasera andrà in panchina contro il Rennes.

Pioli ha già stilato il piano per l’ex Schalke 04: il centrale con ogni probabilità tornerà titolare domenica sera sul campo del Monza. L’emergenza in difesa si avvia a concludersi.

