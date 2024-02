Infortunio Thuram, sospiro di sollievo per l’Inter: ecco QUALI partite salterà l’attaccante francese dopo l’esito degli esami

Scongiurato il peggio per quanto riguarda l’infortunio subito da Marcus Thuram in Inter Atletico Madrid. I nerazzurri possono tirare un sospiro di sollievo dopo l’esito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto il calciatore in mattinata (qui il comunicato).

Per lui si tratta di un’elongazione dell’adduttore lungo della coscia destra, e sono escluse lesioni. Come riferisce Sky Sport, i tempi di recupero stimati sono di 10-15 giorni. Il francese salterà dunque le partite di campionato contro Lecce ed Atalanta e potrebbe rientrare a cavallo tra le sfide contro Genoa e Bologna. Dovrebbe recuperare in tempo, invece, per la sfida di ritorno contro i Colchoneros.

L’articolo Infortunio Thuram, sospiro di sollievo per l’Inter: ecco QUALI partite salterà proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG