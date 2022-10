Infortunio Vlahovic, nuova indisposizione per il centravanti serbo contro il PSG? Le ultime da casa Juve

Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Dusan Vlahovic non dovrebbe esserci mercoledì sera contro il PSG, visto il fastidio all’adduttore che non dà tregua al serbo.

La Juve rischia quindi di ritrovarsi in campo senza il suo centravanti titolare in un match così delicato per la qualificazione in Europa League, ancora non sicura visto il Maccabi a 3 punti.

L’articolo Infortunio Vlahovic, nuova indisposizione? Ultime verso Juve PSG proviene da Calcio News 24.

