L’esterno della Juve, Timothy Weah, ha rimediato un infortunio e la sua presenza contro l’Inter potrebbe essere a rischio

Preoccupazione in casa Juve dopo l’infortunio rimediato da Timothy Weah, il quale ha accusato una lesione di basso grado al semitendinoso della coscia destra. L’americano rischia di saltare il match di campionato contro l’Inter?

Stando a quanto dice Sky Sport, in merito ai tempi di recupero dell’esterno bianconero, è possibile che rientri appena in tempo per la sfida contro i nerazzurri dell’Allianz Stadium del 26 novembre.

L’articolo Infortunio Weah, salta Juve Inter? Ecco cosa filtra proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG