Fioccano super voti in pagella per Marcus Thuram dopo Inter Roma: ecco la valutazione data dai quotidiani sportivi al francese

Ha deciso Inter Roma con un suo gol, ed è stato sicuramente tra i migliori – se non il migliore – in campo. Questi i voti in pagella per Marcus Thuram secondo i quotidiani sportivi italiani.

Gazzetta dello Sport: 7 – Escluse le traverse, i pericoli dell’Inter li procura soltanto lui. Attaccante totale: fisico, corsa, dribbling, inserimenti, posizione.

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5 – Segna dopo quello nel derby, un altro gol iconico che mette il punto esclamativo a una grande partita.

L’articolo Inter Roma, le pagelle di Thuram: attaccante totale, altro gol iconico proviene da Inter News 24.

