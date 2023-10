L’Inter sale ad otto vittorie in Serie A con il successo di ieri contro la Roma: questi i voti in pagella per il tecnico Simone Inzaghi

Vittoria di spessore e di carattere, quella conquistata ieri dall’Inter contro la Roma. I nerazzurri salgono così ad 8 vittorie in Serie A e si riprendono il primo posto in classifica. Queste le pagelle dei quotidiani sportivi per Simone Inzaghi.

Gazzetta dello Sport: 6.5 – Bene i cambi, soprattutto Asllani.

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7 – Risponde alla Juve e vince una partita complicatissima da gestire a livello psicologico

L’articolo Inter Roma, le pagelle di Inzaghi: vince una partita complicata, bene nei cambi proviene da Inter News 24.

