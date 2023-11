Infortunio Zaccagni, nuovo segnale da parte dell’attaccante della Lazio: le novità tramite i suoi profili social

Arrivano notizie incoraggianti per Maurizio Sarri e per tutto l’ambiente Lazio per quanto riguarda le condizioni dell’infortunato Mattia Zaccagni.

L’esterno dei biancocelesti, fermatosi dopo la gara col Feyenoord per una distorsione al ginocchio, ha pubblicato una Instagram Stories nella quale è alle prese con una corsa sul tapis roulant. L’obiettivo è esserci a Salerno.

