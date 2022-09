Infortunio Pogba, operazione in corso! Le ultime sull’intervento del centrocampista francese

La terapia conservativa non ha dato i risultati sperati e Paul Pogba ha così deciso insieme allo staff medico della Juve di sottoporsi ad un intervento chirurgico per risolvere l’infortunio al menisco del ginocchio.

Come appreso da Juventusnews24.com, è in corso in questi minuti l’operazione al centrocampista francese. Allegri ha annunciato in conferenza stampa che il giocatore tornerà in campo con i bianconero a gennaio.

The post Infotunio Pogba: il francese si opera, i tempi di recupero appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG