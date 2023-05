Gareth Southgate, CT dell’Inghilterra, ha diramato la lista dei convocati per i match validi per le qualificazioni a Euro 2024 contro Malta e Macedonia del Nord.

Nell’elenco non è presente il centrale del Milan, Fikayo Tomori.

