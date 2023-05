Calciomercato Milan, i rossoneri ripensano a Diogo Dalot, in scadenza con il Manchester United: folta concorrenza per il terzino

Come riportato dall’Inghilterra, e in particolare da manchestereveningnews.uk, il calciomercato Milan è tornato ad osservare un ex rossonero.

Maldini e Massara starebbero infatti seguendo con attenzione la trattativa per il rinnovo del contratto tra Diogo Dalot, già a Milanello nella stagione 2020-2021, e il Manchester United. In caso di mancato accordo il ragazzo potrebbe diventare una ghiotta occasione a parametro zero. Su di lui ci sono anche Roma, Juventus e Atletico Madrid.

The post Calciomercato Milan, Maldini ripensa ad un vecchio obiettivo appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG