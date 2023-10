L’Italia affronta l’Inghilterra nelle qualificazioni ad Euro 2024: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

L’Italia, reduce dalla vittoria contro Malta, sfida l’Inghilterra a Wembley nelle qualificazioni ad Euro 2024.

Inghilterra Italia 1-1 LIVE: sintesi e moviola

Minuto di silenzio prima del fischio d’inizio per le vittime dell’attentato a Bruxelles

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Inghilterra-Italia

4′ Inghilterra in avanti – Partono subito offensivi gli inglesi

9′ Ammonito Philips – Primo giallo del match

10′ Ammonito Udogie – Primo giallo anche per l’Azzurro

12′ Punizione Rashford – Ci prova l’inglese ma la palla non si abbassa

15′ Vantaggio Italia! – Di Lorenzo mette in mezzo una bella palla dopo la galoppata sulla fascia sinistra per Scamacca che segna la prima rete in Azzurro e porta in avanti la squadra di Spalletti

19′ Italia in avanti – Frattesi manca l’ultimo aggancio nell’area inglese

22′ Occasione Italia – Azzurri che hanno preso fiducia e Scamacca prova una conclusione da fuori area che si spegne poco fuori

28′ Rigore per l’Inghilterra – Di Lorenzo stende Bellingham in area di rigore. Turpin concede il calcio di rigore e ammonisce il terzino

30′ Pareggio Inghilterra – Kane pareggia i conti dagli 11 metri

35′ L’Italia ci riprova – Dopo il pareggio continua ad attaccare Di Lorenzo che mette in mezzo all’area, Pickford di mano anticipa Frattesi

40′ Gioco fermo – scontro fortuito duro tra Scalvini e Bellingham

44′ Parata Donnarumma – Bella parata dell’ex Milan sul diagonale sinistro di Rashford e manda in calcio d’angolo

45′ Assegnati 3 minuti di recupero

45′ + 2′ Occasione Italia – Grande occasione per gli Azzuri sul finale di primo tempo: Udogie si incunea in area e con un diagonale destro costringe il portiere inglese Pickford a compiere una bella parata

FINE PRIMO TEMPO

Migliore in campo Italia

Inghilterra Italia 1-1: risultato e tabellino

Reti: 15′ Scamacca, 30′ Kane

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Trippier; Phillips, Rice; Foden, Bellingham, Rashford; Kane. A disp: Johnstone, Ramsdale, Guehi, Henderson, Dunk, Colwill, Alexander-Arnold, Gallagher, Watkins, Grealish, Maddison, Bowen. All. Gareth Southgate.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie; Barella, Cristante, Frattesi; Berardi, Scamacca, El Shaarawy. A disp: Vicario, Meret, Dimarco, Gatti, Locatelli, Kean, Bonaventura, Raspadori, Darmian, Mancini, Orsolini, Bastoni. All: Luciano Spalletti.

