Nuova frecciata di Balotelli a Ibrahimovic: «Ho un carattere più forte del suo. Io ho giocato partite importanti, lui in qualcuna è sparito»

Tramite TV Play, Mario Balotelli torna a rispondere agli attacchi lanciati dall’ex attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic a suo indirizzo. Le dichiarazioni dell’attaccante.

LE PAROLE – «Non so perché mi abbia attaccato senza motivo pubblicamente, non capivo cosa volesse dirmi. Ci sta che preferisca Leao a me, ma ha fatto un’uscita stupida. Si è creato questo personaggio in cui si identifica in Dio e allora lo pregasse. Io ho giocato partite importanti, forse lui in qualcuna è sparito. La Champions del 2010 la sento mia. Non pensavo ci fosse questo dubbio sinceramente fino ad oggi, non puoi non dare merito a quella squadra quando vinci la Champions. Poi è ovvio che Milito ha avuto un impatto maggiore, ma non è che un Materazzi, ad esempio, non l’ha vinta. Il rapporto con Ibra è sempre stato normale, non era facile giocare con lui perché rompe le scatole. Io ho un carattere più forte del suo, quindi non lo soffro molto, ma comunque il suo peso è stato costruittivo per me. Fratello maggiore? No quello era Materazzi».

The post Nuova frecciata di Balotelli a Ibrahimovic: «Ho un carattere più forte del suo. Io ho giocato partite importanti, lui…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG